EXCLUSIV Starea goalkeeper-ului facut KO in Cupa: "Am o durere de cap destul de puternica. N-am avut puls cateva secunde"

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 11 noiembrie 2022, 10:05 / Actualizat vineri, 11 noiembrie 2022 10:21Robert Miklos (23 de ani), portarul facut groggy in duelul din Cupa dintre Dumbravita si CFR Cluj (0-5), a oferit detalii despre situatia sa, dupa clipele de panica traite aseara in Gruia.Ramas inert in urma unui duel cu Mistrati, goalkeeper-ul celor de la Dumbravita a fost transportat de urgenta, cu ambulanta, la o clinica din Cluj. Dupa ce medicii l-au asigurat ca e in afara ... citeste toata stirea