EXCLUSIV Stie cum se da gol in poarta FCSB, acum face istorie cu echipa-surpriza din grupele Conference League: "2-1 si sa se auda pana in Armenia!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 20 octombrie 2024, 09:25 / Actualizat duminica, 20 octombrie 2024 09:50Goncalo Gregorio, 29 de ani, a marturisit ca tine pumnii fostilor coechipieri diseara, in Derby de Romania (21:00, Arena Nationala), sustinand ca acestia au forta sa se impuna in fata FCSBA jucat doar un sezon in alb si rosu la Dinamo, a prins un sezon teribil, cand echipa s-a salvat in extremis de la retrogradare, iar vara trecuta a plecat si a semnat cu vicecampioana ... citește toată știrea