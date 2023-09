Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat joi, 21 septembrie 2023, 13:45 / Actualizat joi, 21 septembrie 2023 14:04Rapid si CFR Cluj se intalnesc in derby-ul rundei cu numarul #10, luni seara, pe stadionul Giulesti, de la ora 21:00. Pentru aceasta confruntare, Gazeta Sporturilor a aflat ca Vassaras a decis sa-l "arunce" in lupta pe Adrian Cojocaru, din Galati."Centralul" galatean, in varsta de 43 de ani, e pe finalul unei cariere in care n-a avut merite deosebite. N-a activat ... citeste toata stirea