EXCLUSIV Strainul care a marcat in Dinamo - FCSB si spera sa revina in tricoul "cainilor": "A fost minunat!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024, 18:24 / Actualizat miercuri, 30 octombrie 2024 19:06Hatem Elhamed, 33 de ani, este in prezent jucatorul celor de la Ironi Tiberias, dar spera, candva, sa mai imbrace tricoul "cainilor". Diseara, spera ca Dinamo sa se impuna in Derby de Romania si a transmis un mesaj de forta fanilor ros-albilorHatem Elhamed, ajuns la 33 de ani, tine pumnii din Israel "cainilor", diseara, in derby-ul de pe Arena Nationala cu FCSB (21:00). ... citește toată știrea