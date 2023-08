Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 09 august 2023, 17:47 / Actualizat miercuri, 09 august 2023 18:17Estonul Brent Lepistu a evoluat jumatate de sezon in Superliga, la CS Mioveni, dupa care s-a intors in campionatul din tara natala, unde e dublu campion cu Flora Tallinn. Fotbalistul de 30 de ani, nimeni altul decat iubitul fostei jucatoare de tenis Anett Kontaveit, a vorbit intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor despre lunile petrecute in Romania.Nascut si crescut la Tallinn, in ... citeste toata stirea