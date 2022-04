EXCLUSIV Strigatul unei legende: "Rapid nu ca m-a uitat, m-a aruncat!" * Sotia acuza: "Habar n-aveau ca mai traieste, credeau ca e o gluma"

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 05 aprilie 2022, 10:31 / Actualizat marti, 05 aprilie 2022 11:42La 93 de ani, Gheorghe Dungu, portar in anii '50-'60 si cel mai varstnic fost jucator al Rapidului, spune ca cei din Giulesti "nu mai stiau de mine fiindca nu le-am mai dat ocazia. Poate am gresit si eu, dar nu-mi placea sa ma bag in fata".Astazi, cel mai varstnic fost jucator al Rapidului, portarul Gheorghe Dungu, implineste 93 de ani. Locuieste in Drumul Taberei, intr-un apartament ... citeste toata stirea