EXCLUSIV Studenta-ultras care salveaza vieti * A sarit din Peluza Sud pentru a-i acorda primul ajutor fotbalistului prabusit in Ghencea: "Deja imi pusesem in minte sa ma apuc de resuscitare"

Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 05 mai 2022, 23:02 / Actualizat joi, 05 mai 2022 23:23Rebeca, o studenta in anul II la Medicina, voluntar pe ambulanta, a sarit din peluza pentru a-i acorda primul ajutor lui Wallace da Silva, fundasul celor de la CSA Steaua care cazuse inert pe gazon in duelul cu U Cluj de miercuri. Tanara de 23 de ani merge meci de meci in Peluza Sud si a acceptat sa vorbeasca despre cele intamplate in Ghencea.Ipostaza fara precedent pe stadioanele din Romania: o ... citeste toata stirea