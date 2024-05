EXCLUSIV Sucu e aproape sa bata palma cu noul antrenor! Ar putea fi prezent la Rapid - FCSB

Articol de Marius Margarit - Publicat luni, 13 mai 2024, 15:50 / Actualizat luni, 13 mai 2024 15:50Singura echipa fara victorie in partea a doua a campionatului, cu numai un punct acumulat in 9 runde din play-off, Rapid este foarte aproape sa ajunga la un acord cu noul antrenor, nord-irlandezul Neil Lennon (52 ani).Tratativele cu managerul nord-irlandez, care are in palmares 5 titluri, 4 Cupe ale Scotiei si o Cupa a Ligii, cu Celtic, o promovare cu Hibernian si o Cupa a Ciprului, cu Omonia ... citește toată știrea