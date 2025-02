EXCLUSIV "Sumudica are nas, a vrut sa-i atentioneze!" * "Revolutia" de o zi de la Rapid, din alt unghi: "Ceva la ordinea zilei"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 18 februarie 2025, 19:40 / Actualizat marti, 18 februarie 2025 19:43"Telenovela" de o zi de la Rapid, construita in jurul unei posibile demisii a lui Marius Sumudica, pare sa aiba parte de un deznodamant lipsit de dramatism. Tehnicianul ar urma sa ramana in functie, conform unui anunt de ultim moment facut de catre actionarul Victor Angelescu.Timp de 24 de ore, Marius Sumudica i-a tinut in joc de glezne pe sefii, fotbalistii si suporterii Rapidului, ... citește toată știrea