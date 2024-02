EXCLUSIV "Sunt dezamagit ca n-am reusit sa imbrac acest tricou minunat" * Marele of al lui Eric, brazilianul cu suflet de roman

Articol de Andrei Craitoiu, Andrei Furniga (video) - Publicat joi, 29 februarie 2024, 15:10 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 15:11Eric de Oliveira (38 de ani) este cel mai bun marcator strain din campionatul nostru, cu 66 de goluri in Superliga. Brazilianul a ajuns in 2007 in Romania, iar acum se simte roman suta la suta, dar are o mare dezamagire.Eric de Oliveira a scris istorie pentru fotbalul romanesc. Fiind jucatorul strain cu 66 de goluri in Superliga. Iar in 2007, atunci cand a ... citește toată știrea