EXCLUSIV Sunt gata sa revina in Liga 1 dupa 7 ani de exil: "Suporterii abia asteapta!"

Universitatea Cluj s-a calificat matematic in play-off-ul din Liga 2, dupa 4-0 cu Chiajna in prima etapa a noului an. Erik Lincar (43 de ani), antrenorul ardelenilor, e increzator ca va promova cu "U" la finalul campionatului: "Am intarit echipa in iarna, tintim primele doua locuri".2014-2015 e ultima stagiune in care U Cluj a activat in Liga 1. A urmat un drum lung, inceput din Liga 4,