EXCLUSIV Surse GSP dezvaluie ce s-a intamplat azi la Comisie * Cum a fost posibil ca Sepsi sa primeasca o amenda mai mare decat FCU Craiova

Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 15 februarie 2023, 16:55 / Actualizat miercuri, 15 februarie 2023 17:15Comisia de Disciplina a FRF a dat azi verdictul in cazul scandalului de xenofobie de la meciul Sepsi - FCU Craiova, din etapa a 23-a a SuperLigii. Iar clubul din Sfantu Gheorghe a primit o amenda mai mare decat oltenii.Sepsi castiga cu 3-0 partida cu FCU Craiova, la "masa verde"!FCU Craiova nu va avea galerie in urmatoarele 6 meciuri disputate in deplasare sau teren neutru! ... citeste toata stirea