EXCLUSIV Tiberiu Capusa a semnat cu o alta echipa din Superliga, la doar o zi dupa ce s-a despartit de UTA

Articol de Emanoil Ursache - Publicat duminica, 19 mai 2024, 11:08 / Actualizat duminica, 19 mai 2024 11:18Tiberiu Capusa (26 de ani), fundas dreapta, a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu FC Hermannstadt.Aparatorul lateral cu o selectie pentru nationala Romaniei are in CV-ul sau echipe precum Farul Constanta (fosta Viitorul), "U" Cluj, Chindia Targoviste si UTA, grupare pentru care in sezonul recent incheiat de "Batrana Doamna" a bifat 29 de meciuri in Superliga, ... citește toată știrea