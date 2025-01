EXCLUSIV Titularul din Superliga poate pleca in Ungaria * Nu duce lipsa de oferte nici din Romania

Articol de Cezar Titor - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 18:55 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 19:28Samuel Gouet, 27 ani, mijlocasul celor de la Poli Iasi, ar putea parasi trupa din Copou, in cazul in care baietii lui Emil Sandoi nu se salveaza de la retrogradareCamerunezul, care a bifat 25 selectii la prima reprezentativa si a facut parte din lotul pentru Campionatul Mondial din 2022, este de dorit de Debrecen, antepenultimul loc in campionatul maghiar.In actuala stagiune de ... citește toată știrea