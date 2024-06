EXCLUSIV Tony a facut colonie de portughezi la Poli Iasi * Ultimele achizitii

Articol de Ovidiu Minea - Publicat luni, 17 iunie 2024, 12:41 / Actualizat luni, 17 iunie 2024 13:08Limba portugheza va fi la putere in vestiarul Politehnicii Iasi in viitorul campionat. Gruparea din Copou a transferat astazi trei jucatori lusitani: stoperii Guilherme Araujo Soares (23 de ani) si Claudio Moreira Da Silva (24 de ani) si atacantul Goncalo Filipe Carmo Teixeira (25 ani). Toti au evoluat in sezonul trecut in Liga a II-a din Portugalia.Guilherme, care are doua meciuri in prima ... citește toată știrea