EXCLUSIV | Tragedie in fotbalul din Timis! Un jucator legitimat la Ripensia a decedat in urma unui accident rutier

Eveniment tragic in aceasta dimineata. Tanarul fotbalist cu origini sarbe Marjan Maric a decedat in urma unui accident rutier. Ripensia, clubul de care aparitinea jucatorul,cat si CSC Dumbravita, echipa din Liga 3 la care era imprumutat, au confirmat moartea jucatorului.Liga2.roa aflat despre tragedie in urma cu putin timp si a solicitat confirmari din partea cluburilor Ripensia si CSC Dumbravita. Initial, doar trupa timisoreana a confirmat, pana la ora publicarii articolului, tragedia. ... citeste toata stirea