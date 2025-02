EXCLUSIV Transfer de senzatie pentru echipa din Superliga * Jucatorul crescut de PSG urmeaza sa semneze

Articol de Justin Gafiuc, Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 09:30 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 09:43James Lea Siliki (28 de ani) urmeaza sa semneze cu "lanterna rosie" a Superligii, Gloria Buzau. Jucatorul crescut la academia lui PSG vine la Buzau sub postura de jucator liber de contract si va semna o intelegere valabila pana in vara.Gloria Buzau se afla intr-o situatie dificila, fiind ultima in clasament. Echipa lui Eugen Neagoe a adunat doar 19 puncte ... citește toată știrea