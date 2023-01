EXCLUSIV Transfer-surpriza pregatit de Rapid! Adrian Mutu vrea un fost jucator de la Dinamo, aflat acum in strainatate

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 06:52 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 07:07Printre jucatorii de profil ofensiv cu care Rapidul se afla in tratative se numara, conform unor surse apropiate clubului, si mijlocasul de la Fehervar, Claudiu Bumba.Scapati de interdictia de a achizitiona jucatori, dupa ce au achitat de curand o mai veche datorie, 800.000 de euro catre Daniel Pollo Barion Paulista, care a evoluat in Giulesti in 2008, rapidistii pregatesc primele ... citeste toata stirea