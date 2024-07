EXCLUSIV Transfer tare la un club din Superliga! Un international cu 25 de selectii la nationala Camerunului urmeaza sa semneze curand

Articol de Ovidiu Minea - Publicat joi, 11 iulie 2024, 12:49 / Actualizat joi, 11 iulie 2024 13:04Politehnica Iasi este aproape de a efectua un nou transfer. Mijlocasul central Samuel Oum Gouet (26 de ani) a ajuns in Copou si, daca va trece testele medicale, va semna cu Poli.Fotbalistul are 25 de selectii la nationala Camerunului, cu care a luat medalia de bronz la Cupa Africii, in 2021. Format in tara natala, Gouet a evoluat in Europa numai in primele esaloane: in Austria, la Altach, in ... citește toată știrea