EXCLUSIV "Tricolorul" care l-a convins pe Mihai Stoichita: "Parca n-avem emotii cand e mingea la el, nu?"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 13 octombrie 2024, 00:17 / Actualizat duminica, 13 octombrie 2024 00:20Mihai Stoichita, 70 de ani, directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, a analizat victoria nationalei cu Cipru, scor 3-0 in grupa de Liga Natiunilor.Victorii pe linie cu Mircea Lucescu selectioner. Romania a ajuns la 9 puncte din tot atatea posibile in campania de Liga Natiunilor, dupa ce a invins cu 3-0 in Cipru in aceasta seara.Mihai Stoichita a fost prezent pe ... citește toată știrea