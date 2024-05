EXCLUSIV Tudorel Stoica despre Romania la Euro 2024: "Si noi venim din vacanta"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 07 mai 2024, 11:26 / Actualizat marti, 07 mai 2024 11:56Fostul capitan al Stelei, Tudorel Stoica, 69 de ani, este de parere ca "orice se poate intampla in Germania" in privinta echipei nationale. Ce ar trebui sa facem si sa nu facem, in opinia fostului mare fotbalist.Romania s-a calificat dupa opt ani la turneul final al Campionatului European din Germania. Pe 17 iunie va debuta la Euro contra Ucrainei, urmand ca apoi sa joace contra Belgiei si ... citește toată știrea