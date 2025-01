EXCLUSIV U Cluj, aparata chiar de marea rivala: "E obligatoriu!"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 20 ianuarie 2025, 17:40 / Actualizat luni, 20 ianuarie 2025 18:15Cristi Balaj, presedintele de la CFR Cluj, a intervenit in scandalul momentului in arbitrajul din Superliga. A intrat in direct la GSP Live Special si a vorbit despre deciziile brigazii de la U Cluj - Gloria Buzau 2-1, cand ardelenii au primit doua penalty-uri pe finalul meciului.In minutul 81, Cestor l-a atins cu piciorul pe umar pe Miranyan. George Catalin Roman, arbitrul de centru, a ... citește toată știrea