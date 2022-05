EXCLUSIV Uhrin a luat decizia: cine apara poarta lui Dinamo in meciul decisiv cu U Cluj

Articol de Eduard Apostol, Viorel Tudorache - Publicat joi, 26 mai 2022, 06:58 / Actualizat joi, 26 mai 2022 07:20Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, este decis sa-l titularizeze si duminica pe goalkeeperul Mihai Esanu, cel care a gafat la primul gol marcat de U Cluj in meciul tur (0-2). Greselile portarilor i-au dus pe "caini" in pragul retrogradarii.Mihai Esanu (23 de ani) ramane favoritul lui Dusan Uhrin jr. pentru postul de portar si la returul barajului de mentinere/promovare in Liga 1, ... citeste toata stirea