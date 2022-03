EXCLUSIV Uhrin, gata sa inceapa munca la Dinamo! Vine azi in Romania si va conduce antrenamentul

Articol de Eduard Apostol, Vlad Nedelea - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 10:55 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 11:04Dupa o zi complicata, situatia la Dinamo, in ceea ce priveste antrenorul, pare sa se lamureasca. Dusan Uhrin jr vine azi in locul lui Stoican.Flavius Stoican, care a decis sa plece de la club, dupa ce initial a fost determinat de jucatori sa continue, se va intalni azi cu sefii echipei pentru a oficializa despartirea, urmand a incepe discutiile in scurt timp. ... citeste toata stirea