Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 22 noiembrie 2023, 16:00 / Actualizat miercuri, 22 noiembrie 2023 16:16Costel Galca, 51 de ani, a cucerit in 2015 ultimul titlu de campioana al FCSB, de fapt a bifat trei trofee in acel sezon. Antrenorul considera favorita la titlu fosta sa echipa, spera ca Dinamo sa nu retrogradeze, ca tot urmeaza Derby de Romania, duminicaCostel Galca, 51 de ani, este tehnicianul care a adus ultimul titlu de campioana pentru FCSB. A intrat in istorie cu cele ... citeste toata stirea