EXCLUSIV Ultimul "Cici Baba" al lui Multescu * GSP, interviu emotionant cu turcul pe care l-a promovat acum 30 de ani: "Cel mai important rol in formarea mea. L-am iubit!"

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 16 septembrie 2024, 03:25 / Actualizat luni, 16 septembrie 2024 03:45Vestea disparitiei lui Gigi Multescu a depasit granitele tarii si a ajuns pana in Turcia, o tara pe care "SMURD-ul" a iubit-o si care i-a oferit la schimb siguranta, ospitalitate, dar si cetatenia primita in 2011. Samsunspor, clubul la care a activat ca antrenor in anii '90, nu l-a uitat pe regretatul antrenor roman. Gazeta a reusit sa ia legatura cu unul dintre fotbalistii pe care ... citește toată știrea