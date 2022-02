EXCLUSIV Ultimul fotbalist ramas din "era Rednic" nu mai intra in planurile lui Stoican! Ce variante are

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 17:11 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 17:19Fundasul grec Nikos Kainourgios (23 de ani) nu intra in planurile lui Flavius Stoican si cauta variante sa plece de la Dinamo.In acest moment, lista de 25 de jucatori a dinamovistilor pentru Liga 1 este completa. Steliano Filip nu a mai plecat in Ungaria, fundasul stanga revine sub comanda lui Flavius Stoican la antrenamente si va fi luat in calcul pentru meciurile restului ... citeste toata stirea