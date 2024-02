EXCLUSIV Ultrasii Rapidului iau atitudine, dupa escapada lui Albu si Borza: "Nu e posibil!"

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 25 februarie 2024, 17:40 / Actualizat duminica, 25 februarie 2024 19:19Alexandru Albu (30 de ani) si Andrei Borza (18 ani) au fost surprinsi in club, imediat dupa infrangerea Rapidului in fata lui Poli Iasi, 1-3. Liviu "Bocciu" Ungurean, liderul galeriei giulestenilor, saluta atitudinea clubului in legatura cu cei doi.Daniel Niculae, presedintele Rapidului, a transmis ca Albu si Borza vor fi exclusi din lot pe o perioada nedeterminata. ... citește toată știrea