Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 29 noiembrie 2023, 09:49 / Actualizat miercuri, 29 noiembrie 2023 10:11Florin Marin, un apropiat al lui Ovidiu Burca, pe care l-a ajutat cu sfaturi in ultima perioada, a vorbit la GSP LIVE despre plecarea acestuia de la Dinamo.Fostul antrenor a laudat ce a facut Ovidiu Burca la Dinamo, club pe care l-a promovat in Superliga dupa doar un an in Liga 2, si spune ca echipa alb-rosie are nevoie acum de un tehnician cu experienta pentru a se putea ... citeste toata stirea