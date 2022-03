EXCLUSIV "Un baraj cu Dinamo? Sincer, noi vrem locul 1!" * Planuri marete in Liga 2

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 29 martie 2022, 17:05 / Actualizat marti, 29 martie 2022 17:21Atacantul Alexandru Boiciuc, 24 de ani, este de un deceniu in tara noastra si vrea sa faca istorie cu U Cluj. Are idei unioniste, cunoscandu-i acum bine pe romani, si cu bune, si cu rele.Cand a venit in Romania, era un copil la 14 ani. In prezent, dupa un deceniu, are si cetatenie romana, este un barbat casatorit, a evoluat la diverse formatii din primele doua ligi.Alexandru Boiciuc ... citeste toata stirea