EXCLUSIV Un club de traditie din Liga 1 vrea presedinte un fost arbitru FIFA pentru a influenta arbitrajele!

Articol de Dan Udrea - Publicat joi, 27 octombrie 2022, 18:30 / Actualizat joi, 27 octombrie 2022 18:31U Cluj l-a ofertat pe fostul "central" Marian Salomir, dorind sa copieze modelul CFR Cluj, care l-a angajat pe Cristi Balaj. Si FCSB are in conducere un fost arbitru: Vali Argaseala.Derby-ul Clujului, CFR - U, s-ar putea sa contina in viitor si o confruntare, la nivel de conducere, intre doi fosti arbitri de top: Cristi Balaj versus Marian Salomir. Primul e deja de un an sef la campioana, ... citeste toata stirea