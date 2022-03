EXCLUSIV Un concert pe Arena Nationala da peste cap FCSB - Farul * Ce se intampla cu meciul

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 10 martie 2022, 20:45 / Actualizat joi, 10 martie 2022 22:56FCSB a fost nevoita sa mute luni seara meciul cu Farul, pentru a-l putea juca pe Arena Nationala, care e blocata in weekend pentru concertul We Are One, organizat de Pro TV si Saga Festival, intr-un proiect caritabil ale carui fonduri vor fi destinate poporului ucrainean.FCSB si Farul se intalnesc luni, de la 20:45, in prima etapa a play-off-ului. Meciul e ... citeste toata stirea