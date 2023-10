Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 17 octombrie 2023, 16:31 / Actualizat marti, 17 octombrie 2023 17:27Cristi Ianu, 40 de ani, fost fotbalist important in liga din Esara Cantoanelor, a facut un rechizitoriu dur fotbalistilor si analistilor sportivi din Romania. A marturisit din Elvetia, care i-a devenit casa de doua decenii, de ce nu are de gand sa se intoarca acasaCristi Ianu, fost golgeter in Elvetia, tocmai a implinit 40 de ani, luni, si fix jumatate din viata si-a petrecut-o in ... citeste toata stirea