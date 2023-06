Articol de Theodor Jumatate - Publicat miercuri, 07 iunie 2023, 11:38 / Actualizat miercuri, 07 iunie 2023 12:46Achilleas Poungouras, 27 de ani, se desparte de Panathinaikos si devine liber de contract. "Ar avea o propunere buna din Romania", sustin sursele Gazetei in Grecia.Achilleas Poungouras e un jucator care a atras atentia FCSB. In varsta de 27 de ani, stoperul elen crescut la PAOK si care a devenit cunoscut in tara sa la Panathinaikos devine liber de contract pe 30 iunie si ar fi ... citeste toata stirea