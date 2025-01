EXCLUSIV Un jucator cu 7 aparitii in Serie A da probe in Superliga!

Articol de Ovidiu Minea - Publicat miercuri, 22 ianuarie 2025, 17:17 / Actualizat miercuri, 22 ianuarie 2025 17:28Politehnica Iasi a disputat in aceasta dupa amiaza un meci amical cu Gloria Ultra Dorohoi, formatie antrenata de Florin Croitoru, care e clasata pe locul VI in Seria I a Ligii a III-a.Echipa de prima liga a castigat testul cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Stefanovici in minutul 42. Sandoi a mizat pe rezerve in acest meci.QARABAG - FCSBMoment de confuzie la conferinta ... citește toată știrea