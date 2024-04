EXCLUSIV Un patron din Superliga rade de FCSB: "Au jucat bine doar 10-15 minute. Am demontat un mit contra lor"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 26 aprilie 2024, 18:02 / Actualizat vineri, 26 aprilie 2024 18:44Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, a raspuns ironic cand a fost intrebat daca liderul Superligii, FCSB, a aratat ca o campioana impotriva echipei sale, in partida de miercuri, terminata la egalitate, 2-2.Dioszegi a raspuns ca FCSB s-a comportat corespunzator pozitiei sale in clasament doar in primele 10-15 minute cu Sepsi. Finantatorul covasnenilor a ... citește toată știrea