Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 09:50 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 09:57Viitorul lui Dinamo depinde in continuare de aprobarea - sau respingerea - noului plan de reorganizare propus de clubul aflat in insolventa inca din vara lui 2021. Un eventual verdict favorabil ar putea veni la pachet si cu noi surse de finantare, e de parere Constantin Anghelache, fostul presedinte al "cainilor".Dinamo a intrat pentru a doua oara in insolventa in iunie 2021, in ... citeste toata stirea