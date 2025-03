EXCLUSIV Un varf legendar al nationalei Romaniei intervine in controversa Louis Munteanu: "Stiti ce-mi povestea Chivu despre Mourinho si Ibrahimovic?"

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 17 martie 2025, 12:58 / Actualizat luni, 17 martie 2025 13:44Dupa FCSB - Rapid 3-3, Gigi Becali (66 de ani), patronul campioanei Romaniei, a explicat la GSP Live Special care este, in opinia lui, motivul pentru care Mircea Lucescu nu l-a convocat la nationala pe Louis Munteanu, golgheterul din Superliga. Fostul atacant Ciprian Marica, prezent in studio, a tinut sa il contrazica pe finantatorul FCSB.Louis Munteanu este cel mai in forma atacant din ... citește toată știrea