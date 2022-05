EXCLUSIV Unde a ajuns sa lucreze un fost jucator de la Viitorul: "Daca pot eu, poate oricine"

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 mai 2022, 11:08 / Actualizat vineri, 20 mai 2022 12:05Ionut Putanu (28 de ani), fost fundas central la Viitorul, in prezent legitimat la Pforzheim in liga a 8-a din Germania, a fost invitat in aceasta dimineata la GSP Live, unde a vorbit, printre altele, si despre actualul job, cel care ii asigura un trai linistit.Putanu lucreaza in prezent la o fabrica de tablouri, avand un program destul de incarcat, ceea ce a transformat fotbalul doar intr-un hobby ... citeste toata stirea