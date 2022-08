EXCLUSIV Unul da, altul ba! Cum s-au concluzionat negocierile pentru nationalele de tineret si ce varianta de rezerva a gasit Stoichita

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 12 august 2022, 13:55 / Actualizat vineri, 12 august 2022 14:04Daniel Pancu (44 de ani) va fi instalat in saptamana urmatoare ca selectioner al lotului U20, in locul lui Bogdan Lobont. Leo Grozavu (54) a refuzat sa vina in locul lui Bratu la nationala U21 si Federatia il ia in calcul acum pe Emil Sandoi (57) pentru postul acela.Federatia e pe cale sa oficializeze schimbarile de la loturile de tineret. Daniel Pancu e ... citeste toata stirea