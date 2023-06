Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 03 iunie 2023, 09:00 / Actualizat sambata, 03 iunie 2023 09:20Banel Nicolita, 38 de ani, a marturisit ca-si doreste ca Dinamo sa promoveze dupa duelul din aceasta seara de la Mioveni pentru a revedea Derby-urile de Romania, inclusiv pe noua arena din GhenceaFC Arges - Dinamo, mansa secunda a barajului de promovare/mentinere in Superliga, are loc azi, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Orange Sport 1, Digi ... citeste toata stirea