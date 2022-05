EXCLUSIV / UPDATE Dinamo incearca sa dea lovitura: Razvan Zavaleanu il vrea pe Ionut Lupescu in locul lui Muresan * Prima reactie a fostului international

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 18 mai 2022, 15:49 / Actualizat miercuri, 18 mai 2022 15:49Ionut Lupescu (53 de ani) a incheiat colaborarea cu Federatia Saudita de Fotbal, acolo unde era director tehnic. Este dorit la Dinamo.UPDATE 15:45 * Lupescu nu vrea sa revina in RomaniaFostul international a dezvaluit ca nu are in plan sa revina in Romania in perioada urmatoare."Eu nu am niciun plan. Poate stiti voi mai multe. Nu stiu. M-a sunat Zavaleanu sa ma invite la un meci de ... citeste toata stirea