EXCLUSIV Valeriu Iftime: "Daca jucam cu Polonia, nici nu puteai sa apari cu echipa asta! Doar pe Moldova si Tajikistan le mai batem"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 30 martie 2022, 15:08 / Actualizat miercuri, 30 martie 2022 15:36Valeriu Iftime, finantatorul lui FC Botosani, nu a avut si nici nu are incredere ca Edi Iordanescu poate duce Romania la un turneu final.Edi Iordanescu a pierdut meciul de debut pe banca primei reprezentative, 0-1 contra Greciei, in Ghencea. Marti seara a remizat, scor 2-2, contra Israelului.- Domnule Iftime, acum doua luni ati spus ca n-aveti deloc incredere in Edi Iordanescu. ... citeste toata stirea