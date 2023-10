Articol de Marius Margarit, Adrian Duta - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 09:20 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 10:25Albion Rrahmani (23 de ani), atacantul Rapidului, a fost in premiera titular pentru nationala tarii sale, Kosovo, in meciul castigat cu Andorra, scor 3-0. Insa, in minutul 66, el s-a accidentat si a fost scos pe targa de pe gazon.Conform surselor GSP, Rapid a fost instiintata ca Rrahmani are o problema la peroneu. Ar putea fi vorba despre o fisura. Kosovarii nu ... citeste toata stirea