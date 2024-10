EXCLUSIV Verdict nemilos * Inchisoare pentru cei 8 suporteri ai FCSB retinuti in Grecia. Cat vor sta dupa gratii

Articol de Justin Gafiuc - Publicat vineri, 04 octombrie 2024, 17:42 / Actualizat vineri, 04 octombrie 2024 18:25Cei 8 suporteri ai celor de la FCSB care au fost retinuti de politie in Grecia inaintea meciului cu PAOK, scor 1-0, din Europa League, au primit cate 30 de zile de inchisoare.Miercuri seara, 8 suporteri ai lui FCSB au fost arestati imediat dupa ce au intrat in Grecia, dinspre Romania, via Bulgaria.FCSBBecali i-a modificat contractul lui Lixandru dupa accidentarea suferita: ... citește toată știrea