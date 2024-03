exclusiv Verdictul in cazul lui Mogos, dupa accidentarea suferita cu Irlanda de Nord: are interdictie 48 de ore!

Articol de Marius Margarit - Publicat sambata, 23 martie 2024, 12:45 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 12:48Accidentat in minutul 41 al meciului dintre Romania si Irlanda de Nord, 1-1, lovit direct in cap de un adversar, fundasul Vasile Mogos (31 ani) a reusit sa termine pe teren prima repriza, apoi a fost transportat la spital. Fotbalistul CFR-ului se simte bine in prezent, dar nu are acordul pentru a zbura la Madrid alaturi de restul echipei.In finalul primei parti a amicalului de ... citește toată știrea