EXCLUSIV Verdictul lui Dumitru Dragomir in cazul lui Leo Strizu, lasat acasa de FCSB: "De respectat, nu de criticat!"

Articol de GSP - Publicat marti, 10 ianuarie 2023, 13:39 / Actualizat marti, 10 ianuarie 2023 13:43Dumitru Dragomir (76 de ani) s-a pronuntat in cazul lui Leo Strizu, antrenorul principal din acte de la FCSB, care nu a facut deplasarea cu echipa in cantonamentul din Antalya, din moment ce ocupa acea functie doar de forma.Conducerea celor de la FCSB a decis sa-l lase acasa pe Leo Strizu, antrenorul principal al clubului in acte. Strizu nu a facut deplasarea cu echipa pentru cantonamentul de ... citeste toata stirea