EXCLUSIV Veste proasta pentru clubul din Superliga: e OUT 4 saptamani

Articol de George Nistor - Publicat marti, 29 octombrie 2024, 14:17 / Actualizat marti, 29 octombrie 2024 15:20Cosmin Matei (33 de ani) a aflat verdictul medicilor dupa accidentarea suferita in CFR Cluj - Sepsi Sfantu Gheorghe 3-3, meci din etapa 14 a Superligii. Mijlocasul covasnenilor a acuzat dureri in zona coapsei si a fost inlocuit in minutul 76 cu David Siger.Vali Suciu, antrenorul interimar al lui Sepsi, va fi nevoit sa gaseasca o alta solutie pentru partida programata miercuri, de ... citește toată știrea