Articol de Dan Udrea - Publicat joi, 05 octombrie 2023, 18:50 / Actualizat joi, 05 octombrie 2023 19:20Desi verdictul initial in cazul lui Vlad Chiriches(33 de ani) a fost ca nu va mai putea juca fotbal pana in ianuarie 2024, stoperul lui FCSB a avut parte de o recuperare peste asteptari si deja staff-ul medical a luat decizia de a-i permite sa iasa pe terenul de antrenament, pentru a incepe alergarile in regim individual.Chiar si asa, recuperarea lui nu va fi grabita absolut deloc, mai ... citeste toata stirea