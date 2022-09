EXCLUSIV Veste uriasa in Liga 1! Ce s-a intamplat azi la clubul aflat pe marginea prapastiei: "Ii anunt pe cei care ma injura"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 30 septembrie 2022, 14:58 / Actualizat vineri, 30 septembrie 2022 15:07Costel Lazar, presedintele Petrolului, a declarat in exclusivitate pentru GSP.ro ca prahovenii au ajuns la zi cu salariile si bonusurile. In vara, clubul era aproape de colaps.Fara vreun patron traditional si fara sprijin din partea Primariei, Petrolul se chinuie sa reziste in sezonul acesta, primul de dupa revenirea in prima liga. Clubul a ajuns abia acum la zi cu banii, ... citeste toata stirea